Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü - Haberler Magazin
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Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü

Üç yıldır birlikte olduğu Hazal Subaşı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılan Kocaoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı görüldü.

Üç yıldır birlikte olduğu Hazal Subaşı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılan Kocaoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı görüldü.

Arkadaş grubuyla oturdukları mekanda yeni sevgilisini öpücüklere boğan ünlü oyuncu, çıkıştı soruları yanıtsız bıraktı.

Muhabirlerin, "Sizi içeride sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "görüntüleyin" diye yanıt veren Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisinin "Atiye" dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin olduğu öğrenildi.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ile sarmaş dolaş görüntülendi

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ile sarmaş dolaş görüntülendi
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Haber: Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü - Haberler Magazin
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