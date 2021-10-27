Gönül Dağı Asya kimdir? Buse Orcan kimdir? Buse Orcan kaç yaşında, nereli? Buse Orcan biyografisi!

1.77 boyunda olan Orcan, profesyonel olarak dans ile de meşgul olmaktadır. Çocukluk yıllarından itibaren de bale yapmaktadır. Genç oyuncu müzikle de yakından ilgilidir. Buse Orcan, piyano ve gitar çalabilmektedir. Peki, Gönül Dağı Asya kimdir? Buse Orcan kimdir? Buse Orcan kaç yaşında, nereli? Buse Orcan mesleği nedir? Buse Orcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI ASYA KİMDİR? BUSE ORCAN KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinin Asya'sı Buse Orcan 2002 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız lisesi'nde okudu. Şu anda Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir.

Buse Orcan Best Model Of Turkey 2018'de Türkiye ikincisi olurken 2019 yılında da derece elde etmiştir. FARMASİ MISS TURKEY 2021'e de katılan Buse Orcan birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapmıştır. Elidor, Bepanthol ve Mercedes-Benz gibi markaların çekim ve reklam filmlerinde yer almıştır.

1.77 boyunda olan Orcan, profesyonel olarak dans ile de meşgul olmaktadır. Çocukluk yıllarından itibaren de bale yapmaktadır. Genç oyuncu müzikle de yakından ilgilidir. Buse Orcan, piyano ve gitar çalabilmektedir.

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