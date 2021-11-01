Eyvah Eyvah 3 oyuncuları! Eyvah Eyvah 3 nerede, ne zaman çekildi?
1 Kasım Pazartesi akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılmakta. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmin ilk iki serisi de kısa sürede beğeni toplamıştı. 2014 yılı yapımı filmin senaristliğini ve başrolünü ise Ata Demirer üstleniyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları! Eyvah Eyvah 3 nerede, ne zaman çekildi?
Eyvah Eyvah 3 oyuncuları! Eyvah Eyvah 3 nerede, ne zaman çekildi? sorularına yanıt aranıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmin ilk iki serisi de kısa sürede beğeni toplamıştı. 2014 yılı yapımı filmin senaristliğini ve başrolünü ise Ata Demirer üstleniyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.
Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar. İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.
Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.
- Ata Demirer – Hüseyin Badem
- Demet Akbağ – Firuzan
- Özge Borak – Müjgan Badem
- Serra Yılmaz – Mercedes
- Salih Kalyon – Halil
- Tarık Ünlüoğlu – Edremit
- Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
- Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
- Beyti Engin – Kasap
- Cengiz Bozkurt
- Şener Kökkaya
- Tanju Tuncel
- Meray Ülgen
- Caner Alkaya
- Şehsuvar Aktaş
- Hazım Körmükçü
- Hande Dane
- Elif Erdoğan
- Özkan Çınarlı
- Murat Serezli
- Kahraman Sivri
- Selahattin Taşdöğen
- Yeşim Ceren Bozoğlu
- Naci Taşdöğen
- Durul Bazan
- Erkan Can
- Onur Buldu
- Onur Atilla
- Selçuk Borak
- Ergün Kuyucu
- Cenk Tunalı