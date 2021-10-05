Burak Sergen'e büyük şok! Genç eşi tarafından ihanete uğradı

Sadakatsiz'de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen , geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haber le sarsıldı. Sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.

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