Burak Sergen'e büyük şok! Genç eşi tarafından ihanete uğradı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burak Sergen'e büyük şok! Genç eşi tarafından ihanete uğradı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Burak Sergen'e büyük şok! Genç eşi tarafından ihanete uğradı

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve hastalığı çok ağır atlatmıştı. Ölümden dönen Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Sadece 4 aydır evli olan çift hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

Sadakatsiz'de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haber le sarsıldı. Sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi

Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi

 Adı Gökhan Çıra ile anılan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi

Adı Gökhan Çıra ile anılan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi

 Hastane çıkışı görüntülenen Canan Ergüder, güzel haberi verdi: Kemoterapi bitti

Hastane çıkışı görüntülenen Canan Ergüder, güzel haberi verdi: Kemoterapi bitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Fatih Terim Mehmet Topal Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burak Sergen'e büyük şok! Genç eşi tarafından ihanete uğradı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:19:55. #1.12#