Burak Deniz ve Didem Soydan'dan üzücü haber
Bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan çiftinden kötü haber geldi. İkili, ayrılık kararı mı aldı? İşte detaylar...
Aşklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Soydan ve Deniz, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
İkilinin yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu gülerek geçiştirmişti.
Didem Soydan geçtiğimiz günlerde üstsüz poz vermişti.
37 yaşındaki Didem Soydan, iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.