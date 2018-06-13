Magazin Basınının Duayen İsmi Tahir Yaman Son Yolculuğuna Uğurlandı
Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden magazin basınının duayen ismi Tahir Yaman, Şişli Camii'ndeki cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Magazin basınının duayen isimlerinden Tahir Yaman, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Magazin dünyasını yasa boğan ölümün ardından Tahir Yaman için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZEYE İŞ VE SANAT CAMİASINDAN İSİMLER KATILDI
Törene Yaman'ın aile üyelerinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Yaman , öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri tarafından omuzlanan Yaman'ın cenazesi, cenaze aracına konularak Yeni Ayazağa Mezarlığına götürüldü.
"EZİLMİŞ BİR İNSAN"
Çok üzgün olduğunu ifade eden Gazeteci Ali Eyüpoğlu, "Çok garip bir hayat yaşamış, ezilmiş bir insan. Ama çalışarak, çabalayarak, herkese iyilik yaparak, hiç öfkelenmeden, sinirlenmeden herkese iyiliği dokunarak bir hayat tamamladı. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.
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İmanı varmıydı bu mevtanın..?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen gittin chp nin ikdidar göremedin...tornların da göremeyecekCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Trabzonlu olarak vermeyun ula oyunuzu kekle keklemeye çalışanlara Milleti Nazililer gibi düşkün yapmak için işsizi e köylüsü üretmesin düşünmesin diye kıraathane açacakmış bize sen karadenizde çay fınduk üreticilerin anası ağlıyor 5 sezondur allahından bul allahındanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Trabzonlu olarak vermeyun ula oyunuzu kekle keklemeye çalışanlara Milleti Nazililer gibi düşkün yapmak için işsizi e köylüsü üretmesin düşünmesin diye kıraathane açacakmış bize sen karadenizde çay fınduk üreticilerin anası ağlıyor 5 sezondur allahından bul allahındanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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nur içinde yat çok iyi adam gibi adamdı bütün sevenlerine sabır diliyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır