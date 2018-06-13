Magazin Basınının Duayen İsmi Tahir Yaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Magazin Basınının Duayen İsmi Tahir Yaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden magazin basınının duayen ismi Tahir Yaman, Şişli Camii'ndeki cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin basınının duayen isimlerinden Tahir Yaman, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Magazin dünyasını yasa boğan ölümün ardından Tahir Yaman için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEYE İŞ VE SANAT CAMİASINDAN İSİMLER KATILDI

Törene Yaman'ın aile üyelerinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Yaman , öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri tarafından omuzlanan Yaman'ın cenazesi, cenaze aracına konularak Yeni Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

"EZİLMİŞ BİR İNSAN"

Çok üzgün olduğunu ifade eden Gazeteci Ali Eyüpoğlu, "Çok garip bir hayat yaşamış, ezilmiş bir insan. Ama çalışarak, çabalayarak, herkese iyilik yaparak, hiç öfkelenmeden, sinirlenmeden herkese iyiliği dokunarak bir hayat tamamladı. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

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YORUMLAR (5)

  • ÇAYFINDUK ZARAR:
    Trabzonlu olarak vermeyun ula oyunuzu kekle keklemeye çalışanlara Milleti Nazililer gibi düşkün yapmak için işsizi e köylüsü üretmesin düşünmesin diye kıraathane açacakmış bize sen karadenizde çay fınduk üreticilerin anası ağlıyor 5 sezondur allahından bul allahından
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  • ÇAYFINDUK ZARAR:
    Trabzonlu olarak vermeyun ula oyunuzu kekle keklemeye çalışanlara Milleti Nazililer gibi düşkün yapmak için işsizi e köylüsü üretmesin düşünmesin diye kıraathane açacakmış bize sen karadenizde çay fınduk üreticilerin anası ağlıyor 5 sezondur allahından bul allahından
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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