Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Nebahat Çehre, karantina günlerinde içindeki modacıyı ortaya çıkarttı.

77 yaşındaki oyuncu, bir hazır giyim markası için tasarım yaptı.

Çehre, sonbahar-kış koleksiyonu hazırladı. Tanıtım için de objektif karşısına geçip Nihat Odabaşı'ya poz verdi.

İki gün süren reklam çekimi boyunca oldukça zinde görünen Çehre, "Bu durumu güzellik uykuma borçluyum" dedi.

77 yaşındaki Nebahat Çehre'nin makyajsız fotoğrafına Snob Magazin ulaştı.

Çehre'nin bu halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"GÜNDE 7 SAAT UYUYORUM"

Çehre, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oldukça stresli günler geçirdik. Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde kaliteli bir uykunun önemini de daha iyi kavramış olduk" derken, "Günde 7 saat deliksiz uyku benim için yeterli oluyor" demişti.