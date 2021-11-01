Acısı dinmiyor! Feci kazada büyük aşkını kaybeden Özgür Aras, gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
İletişim danışmanı ve yazar Özgür Aras, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Kariyerinden ve aile yaşantısından bahseden Aras, 1999 yılında kaybettiği en yakın arkadaşı Ajlan Büyükburç'tan bahsederken gözyaşlarına boğuldu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Özgür Aras oldu. Hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Aras, 1999 yılında trafik kazasında kaybettiği Ajlan Büyükburç'tan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Özgür Aras, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yazmaya olan yeteneğini ne zaman fark ettin?", "Babanı kaybettiğinde ne hissettin?", "Ajlan'ın ölümünden sonra tedavi gördün mü?" ve "Ajlan şu kapıdan içeri girse ona neler söylemek istersin?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberi Kaydet