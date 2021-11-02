2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündem oldu.

"İŞ İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

2,5 yıldır kendisinden 6 yaş büyük olan Sultan San ile aşk yaşayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hasan Can Kaya'nın ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Ayrılık haberler ini doğrulayan Hasan Can Kaya, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

KONUŞANLAR'IN YÖNETMENLİĞİNİ YAPIYOR

1983 yılında dünyaya gelen Sultan San, Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptı. Sultan San, şimdilerde Konuşanlar programında yönetmen olarak görev alıyor.

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