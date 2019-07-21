Maganda kurşunu sürücüye dehşeti yaşattı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde nereden atıldığı belirlenemeyen maganda kurşunu, trafikte seyir halinde ilerleyen bir sürücüye dehşet dolu anlar yaşattı.

Ülke genelinde daha çok düğün ve şenliklerde ortaya çıkan, sevinç ve kutlamalarını havaya ateş açarak gösteren magandalar vatandaşların canını tehlikeye düşürmeye devam ediyor. Akçaabat'ta dün akşam 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir magandanın silahından çıkan kurşun, Yeni Mahalle'de Hal Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen bir aracın tavanını delerek içeri girdi.

Mermi aracın tavanını deldi

Çıkan gürültüyle birlikte neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü O.Y. (30), can havliyle kendini aracın dışına attı. Aracının tavanını kontrol eden sürücü, tavana isabet eden bir tabanca mermisi olduğunu fark etti.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdikten sonra buradaki ifadesinde olayı anlatan sürücü, aracıyla Akçaabat merkeze seyir halinde iken tabanca mermisinin aracın tavanını delip iç kısmına kadar geldiğini ve tavanda görünür vaziyette olduğunu söyledi. Olayda şans eseri yara almayan sürücü, "Aracıma zarar veren ve bu şekilde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kişiden davacı ve şikayetçiyim" diyerek suçlunun yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Araçta inceleme yapan polis ekipleri, aracın tavanına isabet eden mermi çekirdeğine Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilerek incelenmesi için el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yamaç'ı gözünden ettiler

Öte yandan, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda önceki gün meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Burak Yamaç maganda kurşunun hedefi olmuştu. Tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunun sağ gözüne isabet etmesiyle bir anda kanlar içerisinde yere yığılan Yamaç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti. Çocuğun ailesi ise üzüntülerini dile getirerek sorumluların bir an evvel yakalanmalarını talep etmişti. - TRABZON

Kaynak: İHA