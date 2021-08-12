Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük mahallesinde fındık bahçesinde dün nerden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.