Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir'in cenazesi İstanbul'a gönderildi
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Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir'in cenazesi İstanbul'a gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük mahallesinde fındık bahçesinde dün nerden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük mahallesinde fındık bahçesinde dün nerden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

İstanbul'a cenaze gönderilmeden önce yakınlarının katılımı ile Yeşilbük Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'nde helallik istenirken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Vali Ustaoğlu olayın failinin bulunması konusunda çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. - TRABZON

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir'in cenazesi İstanbul'a gönderildi
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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