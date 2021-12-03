Madencilerin canı 2 kadın mühendise emanet

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - ZONGULDAK'ta özel bir şirkette çalışan maden mühendisleri Gülşen Yalçın Çağlan (31) ve Yeşim Erbil (24), 75 madenciyle yerin metrelerce altında mesai yapıyor. Çağlan ve Erbil, maden işçileriyle taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için çalışırken, madencilerin can güvenlikleri için de her tedbiri alıyor.

Türkiye'nin önemli taş kömürü havzası Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yanı sıra özel firmalara ait maden ocaklarında da üretim yapılıyor. Erkek egemen bir sektör olan madencilikte, özel bir firmada iki kadın maden mühendisi çalışıyor. Malatya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 2012'de mezun olan Gülşen Yalçın Çağlan, 8 yıldır aynı şirkette 'maden mühendisi' olarak görev yapıyor. Yeşim Erbil de aynı üniversiteden geçen yıl mezun olup, aynı firmada işbaşı yaptı. Bölgede 2 kadın maden mühendisi çalıştıran tek şirket olan firmanın sahibi İsmail Yılmaz (82) ise çalışanlarını çocukları gibi gördüğünü ve kadın mühendislerle çalışmanın gurur verici olduğunu söyledi.

46 yıllık maden işçisi Akif Başol (64), uzun yıllardır maden ocaklarında çalıştığını ve kadın mühendislerle çalışmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Son 10 yıldır aynı ocakta şeflik yapıyorum. Tüm arkadaşlarımın, madenciler günü kutlu olsun. Madencilik, emek ister. İnsanoğlu öldüğü zaman girer yer altına, biz canlı olarak giriyoruz. Bizim madencilikte bir direk, bir tahkimat can kurtarır. Emniyetli çalışmamız gerekir. 2 kadın maden mühendisimizle çalışmaktan da çok mutluyuz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Onlar bize, biz onlara yardımcı oluyoruz" diye konuştu.