Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü - Haberler
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Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü

Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da meydana gelen heyelanda otoparktaki araçların yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınabmıyor.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da meydana gelen heyelanda otoparktaki araçların yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınabmıyor.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'nun Ankadifotsy bölgesinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle otoparkta bulunan araçların yerleşim bölgesine düşmesi sonucu çoğu ev yıkılırken 6 kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel İtfaiye Sözcüsü Kaptan Ralimbison, enkaz altında kaldığı düşünülen bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. - ANTANANARIVO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Antananarivo, Madagaskar, 3. Sayfa, Haber

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