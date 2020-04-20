Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
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Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti. Rajoelina söz konusu ilacın test edildiğini ve şu ana kadar iki hastanın sağlına kavuştuğunu söyledi.

20.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:49
Madagaskar Cumhurbaşkanı,

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı, başkent Antananarivo'da düzenlediği basın toplantısında, kameralar önünde içti.

"7 GÜN İÇİNDE SONUÇ VERİYOR"

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok "şifalı otun" karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı. Bitkisel çayın yedi gün içinde sonuç verdiğini belirten Rajolina, "Bugün bu ilacın iyileştirdiğini, ve öldürmediğini göstermek için önünüzde deneyeceğim" diyerek ilacı içti.

"YOKSULLARA BEDAVA DAĞITILACAK"

Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Şu ana kadar bu ilacın Covid-19'a karşı spesifik bir etkisinin olduğuna dair herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanmadı.

DSÖ, BAZI BİTKİSEL İLAÇLARIN KORONANIN ETKİLERİNİ YAVAŞLATTIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın koronavirüs semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Covid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Kaynak: Euronews.com

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