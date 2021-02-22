Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu
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Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu

22.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:47
Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu

HAFTA sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güneşli hava görenler Maçka Parkı'na akın etti.

HAFTA sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güneşli hava görenler Maçka Parkı'na akın etti. Parktaki kalabalık, havadan da görüntülendi. 

Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkmasının sona ermesinin ardından, güneşli havayı görenler parklara akın etti. Hafta sonunu kısıtlama nedeniyle evlerde geçiren pek çok kişi, hava sıcaklığın da yükselmesini fırsat bilerek Maçka Parkı'na geldi. Kimileri bisiklet sürerken kimisi ise piknik yaptı. Çocuklar ise parkta oyun oynadı. Pek çok kişi, açık havada maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. 

 


- İstanbul
Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu
Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu
Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu
Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu
Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu
Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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