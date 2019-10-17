Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye mültecileri salarsa güç kullanırız

17.10.2019 15:10

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar haber kanalı Hir TV'ye, gündeme ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Orban, operasyonu değerlendirirken Macar ulusal çıkarını göz önünde bulundurduklarını çünkü konunun Macaristan'ı da ilgilendiren bir olay olduğunu söyledi.

Suriye'den 3 milyondan fazla mültecinin Türkiye'ye sığındığını ve ilerleyen haftalarda Türkiye'nin bu kişilerle ilgili karar almasının beklendiğini kaydeden Orban, şöyle konuştu:

"SINIRLARIMIZI KORUMAK İÇİN GÜÇ KULLANIRIZ"

"Türkiye'de iki şey olabilir, Ankara'da ilgili kurumlar ya bunları geri Suriye'ye gönderecek ya da Avrupa'ya doğru yola çıkaracak. Türkiye eğer ikincisini seçerse o zaman olağanüstü büyük insan kitleleri Macaristan'ın güney sınırlarına ulaşacak. Bu gerçekleşirse Macaristan sınırını ve Sırbistan- Macaristan sınır bölgesini korumak için güç kullanmamız gerekecek. Bu yola başvurmak zorunda kalmamız hiç kimse için iyi olmaz.

"BİZ AB'YE PARA VERMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Biz AB'ye Türkiye'nin ülkelerini terk ederek kendisine sığınan Suriyelilerin dönebileceği kentleri inşa edebilmesi için para vermesini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu insanlar Avrupa'ya gelecek. Macaristan'ın durumu da diğer AB ülkelerine göre farklı çünkü onlar Balkan göç rotasıyla komşu değiller. Onlar güvende çünkü onları biz koruyoruz."

AB NE DEMİŞTİ?

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısında bulunmuştu. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, yaptığı açıklamada,"Türkiye'yi itidalli davranmaya çağırıyorum. Eğer planları güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun için ödeme yapmasını beklemeyin" ifadelerini kullanmıştı.