"Mabel'den Harbiye çıkarması"
Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi haline gelen Harbiye Açıkhava Konserler'i başladı.
21.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:45
22 Ağustos Cumartesi günü Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Mabel Matiz, hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 Eylül Cumartesi günü birbirinden güzel şarkıları ile yeniden sahne alacak.
Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerde, etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.
Kaynak: Bültenler