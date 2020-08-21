"Mabel'den Harbiye çıkarması" Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi haline gelen Harbiye Açıkhava Konserler'i başladı.

22 Ağustos Cumartesi günü Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Mabel Matiz, hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 Eylül Cumartesi günü birbirinden güzel şarkıları ile yeniden sahne alacak.

Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerde, etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.

Kaynak: Bültenler