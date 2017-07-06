Lüksemburg Milli Günü Teos Antik Kentinde Kutlandı

Lüksemburg Ankara Büyükelçisi Georges Faber ve eşi Barbara Faber'in de katıldığı davete İzmir Konsolosları, il protokolü ,çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı.

TEOS ANTİK KENTİ

Dionysos Tapınağı'nda verilen resepsiyon sonrasında Teos ören yeri hakkında kazı başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu tarafından konuklara bilgi verildi. Kadıoğlu, günümüzden 3000 yıl önce kurulan kentin zengin kültürel birikimiyle de ön plana çıktığını, sanat, edebiyat, felsefe ve bilim alanlarında önemli kişileri yetiştirdiğini vurguladı ve ilk kez 1709 yılında kazı çalışmalarına başlanan Teos Antik Kenti'nde üç yüz yıllık sürede kent ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldığını, deniz aşırı ticaretin kentin zenginleşmesinde önemli rolü olduğunu belirtti.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAYLI QUARTET TEOS KONSERİ

Catering hizmetini Altın Yunus Çeşme'nin sağladığı organizasyon, Yaşar Üniversitesi Yaylı Quartet'in Teos Konseri'nin ardından son buldu.

TEOS / Seferihisar

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi'nde yer alan antik liman kenti Teos, Ionia Bölgesi'nin on iki antik kentinden biridir.

Teos antik kenti çok erken bir dönemde coğrafik konumundan dolayı büyük bir ticari önem kazanmıştır. M.Ö. 6.yüzyılda bu önemli ticari ilişkilerin izleri, eski Mısır'a kadar takip edilebilmektedir. Kent, ticari amaçla Nil Deltası'nda yer alan Naukratis kentinin kurulmasında rol oynamıştır.

Dionysos kültünün kent ve çevresindeki önemi nedeniyle M.Ö.3. yüzyılın ikinci yarısında şair, müzisyen, tiyatrocu ve şarkıcılardan oluşan "Ionia ve Hellespontos Dionysos Sanatçılar Birliği" Teos'ta kurulmuştur. Dionysos Tapınağı, Teos'un araştırma tarihi boyunca en çok önem verilen yapısı olmuştur.

