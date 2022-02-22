Luhansk nerede? Luhansk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Luhansk haritası ve konumu!
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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan askeri hareketlilik sonrası gündeme gelen Luhansk şehri vatandaşlar merak konusu oldu. Peki, Luhansk hangi ülkede? Luhansk haritası ve konumu neresi? Luhansk nerede?
Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Luhansk nerede? Luhansk hangi ülkede? Ukrayna Luhansk haritası ve konumu konuları araştırıldı.
LUHANSK NEREDE?
Luhansk, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde 1795 yılında kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2013 yılı itibarıyla 425.848'dir.