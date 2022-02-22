Luhansk nerede? Luhansk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Luhansk haritası ve konumu!

Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Luhansk nerede? Luhansk hangi ülkede? Ukrayna Luhansk haritası ve konumu konuları araştırıldı.

LUHANSK NEREDE?

Luhansk, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde 1795 yılında kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2013 yılı itibarıyla 425.848'dir.