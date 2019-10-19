Lübnanlı ünlü oyuncu Nadine Al Rassi vergi protestolarına katıldı, lastik yaktı

19.10.2019 23:32

Ekonomik krizin hakim olduğu Lübnan'da halk Whatsapp konuşmalarından vergi alınacağı haberlerinin ardından sokaklara döküldü. Bu eylemlere Lübnan'ın ünlü oyuncularından Nadine Al Rassi de katıldı. Rasi, eylemlerde lastik yaktı.

Rassi, 1.1 milyon takipçili Instagram hesabından, lastik yakan eylemcilerle birlikte bulunduğu bir videoyu paylaşarak eylemlere katıldığını duyurdu. 2 kişinin öldüğü Lübnan'daki eylemlerde ünlü oyuncu Nadine Al Rassi de lastik yaktı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen protestolarda, eylemciler; yüksek vergi oranlarını, hükümetin ekonomik politikalarını ve iletişim araçlarına getirilen yeni vergileri protesto ederek, hükümete istifa çağrısında bulunmuştu.

Dünkü protestolar sırasında eylemciler, sokaklarda ateş yakarak Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar vermiş ve göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ayrıca, polisin protestocuları dağıtmak için Beyrut şehir merkezindeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtilmişti.