Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
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fahrettin koca, Beyrut, Lübnan, Güncel

Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, Mısır'dan geldikten 5 gün sonra virüse yakalandığı tespit edilen Can Huri isimli vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

10.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:07
Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır'dan geldikten 5 gün sonra Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Can Huri isimli vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vefat eden hastanın tedavi gördüğü başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nde düne kadar sağlık durumunun iyi göründüğünü vurgulayan Hasan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi konusunda yeni birtakım uygulamaları devreye sokacaklarını ifade etti.

TOPLAM VAKA SAYISI 41

Refik Hariri Hastanesi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, 9 yeni vakayla birlikte Kovid-19 salgınına yakalananların sayısının 41'e yükseldiği aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca Kovid-19 tespit edilen 4 kişinin sağlık durumunun kritik olduğuna dikkati çekilmişti.

BİRÇOK YURT DIŞI UÇUŞ ASKIYA ALINDI

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) da Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs sebebiyle Lübnan'da ilk ölüm gerçekleşti

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