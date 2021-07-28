Son dakika haber | Lübnan'da korkutan orman yangını
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Son dakika haber | Lübnan'da korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Lübnan'da çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki sakinler evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan'da çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki sakinler evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan'ın Kuzey eyaletinde bulunan Kabiyat kırsalındaki ormanlarda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede evlere ve çiftliklere sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, bölge sakinlerinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken yangını kontrol altında almak için çalışmalar başlatıldı.

Lübnan Sivil Savunma yetkilisi Talal Ayoub, "Zeytin, meşe ağacı ve kuru otların ortasında çıkan yangın sıcak hava nedeniyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürmek amacıyla İtfaiye aracı ve su tankerleri bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(Nisrine Borghol/İHA)

Son dakika haber | Lübnan'da korkutan orman yangını
Son dakika haber | Lübnan'da korkutan orman yangını
Son dakika haber | Lübnan'da korkutan orman yangını
Son dakika haber | Lübnan'da korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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