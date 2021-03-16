- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
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- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor

16.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:44

- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle Lübnan lirasının son 2 hafta için değerinin 3'te 1'ini kaybetmesinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk protesto düzenledi.

- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor

BEYRUT - Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle Lübnan lirasının son 2 hafta için değerinin 3'te 1'ini kaybetmesinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk protesto düzenledi.

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz nedeni ile protestolar devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ve Lübnan lirasının değerinin 3'te 1'ini kaybetmesini protesto etti. Protestocular, başkentte birçok sokağı lastik yakarak ulaşıma kapatırken, Qasqas, Aicha Bakkar ve Quraytem-Vardan karayolu ile Hamra Caddesi de dahil birçok caddeyi ulaşıma kapattı. Aynı zamanda birçok esnaf ise artan fiyatlara ve Lübnan lirasının değer kaybetmesine tepki olarak kepenk indirdi.

Bakanın yaşadığı bina basıldı

Yaşanan kriz nedeniyle ülkede fiyatların giderek arttığını belirten protestoculardan bazıları ise, Lübnan Haberleşme Bakanı Talal Hawat'ın yaşadığı binayı bastı ve hükümetin istifa etmesini talep etti.

"Ülkenin yüzde 3'ü hırsız"

Protestoculardan biri olan Hüseyin Makieh yaptığı açıklamada, "Şimdi uyanmalarına izin ver. Lütfen bize merhamet edin, size yalvarıyoruz. Bize bak, açlıktan ölüyoruz. Ölüyoruz. Orta sınıf gitti. Ülkenin yüzde 3'ü hırsız ve bu şekilde geçiniyorlar" dedi.

1 dolar 15 bin Lübnan lirası

Lübnan'da borsa uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda ise, Lübnan lirasının dolar karşısında yaklaşık 15 binden işlem gördüğü ve son 2 hafta içinde Lübnan lirasının değerinin 3'te 1'ini kaybederek, Lübnan'ın ekonomik ve mali krizinin patlak verdiği 2019 yılı sonlarındaki değerinin 10'da 1'ne anca denk geldiği ifade edildi.

Ülkede bankalar ise, dolar mevduatlarına erişimi engelledi. Fakat Lübnanlı politikacılar henüz ülkeye dış yardımın kilidini açabilecek bir kurtarma planı başlatmadı.

- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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