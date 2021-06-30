Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken Trablusşam'da protestocular sokaklarda
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Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken Trablusşam'da protestocular sokaklarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ekonomik ve siyasi problemlerin yaşandığı Lübnan'ın Trablusşam kentinde halk, kötüleşen koşulları protesto etmek için sokaklara döküldü.

Ekonomik ve siyasi problemlerin yaşandığı Lübnan'ın Trablusşam kentinde halk, kötüleşen koşulları protesto etmek için sokaklara döküldü.

Lübnan'da ekonomik kriz derinleşmeye devam ederken, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da protestocular yeniden sokaklara döküldü. Ülkedeki yolsuzluk ve yaşam koşullarının kötüleşmesinden şikayet eden protestocular kentin farklı mahallelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular yolları çöp konteynerleri ile kapatırken, Lübnan polisi, kalabalığı dağıtmak içim havaya ateş açtı. Kentte zırhlı araçlar da yollara çıkarken, güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Protesto sırasında protestocular grev çağırısında bulunarak esnaftan kepenk indirmelerini istedi. Ölü veya yaralı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

(Nisrine Borghol/ İHA)

Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken Trablusşam'da protestocular sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken Trablusşam'da protestocular sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken Trablusşam'da protestocular sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken Trablusşam'da protestocular sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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