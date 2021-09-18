Lübnan'da 20 ton amonyum nitrat ??ele geçirildi - Haberler
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Lübnan'da 20 ton amonyum nitrat ??ele geçirildi

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Lübnan'da 20 ton amonyum nitrat ??ele geçirildi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, ülkenin doğusundaki Beka Vadisi bölgesinde bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, ülkenin doğusundaki Beka Vadisi bölgesinde bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Mevlevi, Beka Vadisi'nde bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini söyledi.

Mevlevi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik güçlerinin zanlıları yakalamak için operasyonlara devam ettiğini aktardı.

Daha fazla amonyum nitratın ??var olması endişesinden dolayı ve vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla bölgede kapsamlı bir tarama yapılması talimatı verdiğini dile getiren Mevlevi, ele geçirilen amonyum nitratın ??güvenli bir yere taşınacağını ifade etti.

Lübnan yargısı, 16 Eylül'de Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye gelmeyen eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ve Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini hakim Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise soruşturmaya hakim Tarık Bitar atanmıştı.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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