LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret
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LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

21.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:58
LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret

Lösemili Çocuklar Vakfı () İl Koordinatörü Sevtap Öz, (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Öz, beraberinde Aktif İletişim Personeli Buğse Harmanda ile AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal 'i ziyaret etti.


Vakıf olarak çalışmaları hakkında bilgi veren Öz, lösemili çocuklara sundukları çalışmaların önemine değindi.


Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Öz'e bilgi verdi.

Kaynak: AA
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