LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Öz, beraberinde Aktif İletişim Personeli Buğse Harmanda ile AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
Vakıf olarak çalışmaları hakkında bilgi veren Öz, lösemili çocuklara sundukları çalışmaların önemine değindi.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Öz'e bilgi verdi.