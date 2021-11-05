Lösemi haftasında çocukların yüzü güldü

ŞANLIURFA (İHA) - "Lösemi değil, iyilik bulaşır" sloganıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen minik kahramanlar sanatla buluşuyor etkinlikleri kapsamımda lösemili çocuklar, ebru sanatıyla tanışıp, palyaçolarla birlikte eğlenerek güzel bir gün yaşadı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Lösemili çocuklara yönelik "lösemi değil, iyilik bulaşır" etkinliğiyle minik kalplere dokunuldu. Minik kahramanlar sanatla buluşuyor faaliyeti kapsamında düzenlenen etkinliğe, doktorlar, hemşireler ve tedavi gören lösemili çocuklar katıldı. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda minik çocuklar palyaçolarla oyun oynayarak güzel bir gün yaşadı. Yüzlerin güldüğü etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Ebru sanatı ile de tanışan çocuklar, su teknesinde ebru yapmanın sevincini yaşadı. Çocukların farklı bir gün yaşadığını anlatan Hemşire Melek Karaca, tedavi gören lösemili çocukların eğlenerek güzel vakit geçirdiklerini söyledi. - ŞANLIURFA