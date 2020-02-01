Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni
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Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant için L. A. Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi. Lakers oyuncusu LeBron James maçtan önce yaptığı konuşmasında gözyaşlarını tutamadı

01.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:52
Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi ve kızı Gianna Bryant için L. A. 'ın 'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi.


Staples Center'da maç öncesi tüm koltukların üzerine Bryant'ın Lakers'da giydiği 8 ve 24 numaralı formalar bırakılırken, maç öncesi 24.2 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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