Los Angeles Galaxy, Beşiktaş'ın İlgilendiği Gignac ile Görüşme Yaptı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar transferinin tıkanmasının ardından alternatif isim olarak görülen Andre Pierre Gignac için Tigres kulübünden resmi açıklama geldi.

LOS ANGELES GALAXY İLE GÖRÜŞÜYOR

Tigres CEO'su Miguel Angel Garza, Gignac'ın transferi için MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile görüşme yaptıklarını açıkladı.

TIGRES'TE KALMAK İSTİYOR

Garza, Gignac'ın takımdan ayrılabileceğini kaydederken, "Bir görüşme oldu. Los Angeles yetkilileri buradaydı. Oyuncunun Tigres'te kalma isteği var, ancak bir alternatif olduğunda, her zaman oyuncu ve kulüp tarafından değerlendirilir. Tekrar bir görüşme olabilir mi? Olabilir" ifadelerini kullandı.

TIGRES FORVET TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Öte yandan Tigres, West Ham United'dan Enner Valencia'yı Meksika'ya getirdi. 27 yaşındaki forvet için İngiliz ekibi ile 8 milyon Euro'ya anlaşan Tigres'in bu hamlesinin, Gignac'ın ayrılığının da sinyalini verdiği kaydedildi.