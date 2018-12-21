Londra Gatwick Havalimanı'nda Uçuşlar Yaklaşık 32 Saat Sonra Yeniden Başladı

İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci, Avrupa'nın da en büyük sekizinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesinden bu yana duran uçuşlar yeniden başladı.

Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle yılın en yoğun döneminde yaşanan krizden 765 uçuşun ve yaklaşık 120 bin yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor.

Easyjet, Gatwick'ten uçuşlarını normal seyrine sokmak için çalışmaların sürdüğünü, bu süre içinde bazı aksaklıklar yaşanabileceğini açıkladı.

Gatwick Havalimanı Müdürü Chris Woodroofe, polisin İHA operatörünü hala bulamadığını ancak ordu ve hükümetin aldığı "yatıştırıcı önlemlerin" havalimanını yeniden açmak için güven verdiğini belirtti. Ancak Woodroofe İHA'ların yeniden görülmesi halinde ne önlemler alacaklarına dair bilgi vermedi.

Sussex polisi havalimanı çevresinde İHA'ların en son Perşembe gecesi 22: 00 sıralarında görüldüğünü açıkladı.

Polis krizin arkasında çevreci aktivistlerin olabileceğini bildirmişti.



İHA'ların uçaklara çarpıp zarar vermesi ihtimali üzerine Çarşamba gecesi tüm uçuşlar durdurulmuştu.

Yetkililer İHA'ların modeli ya da ne yapımı olduğu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da ekledi.

20'den fazla polis ekibin çalıştığı soruşturmada, İHA operatörünün yakalanması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling olayın "terör bağlantılı" olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti ve "Benzeri görülmemiş bir karmaşa yaşadık, bundan çıkaracağımız dersler var" dedi.

Ancak güvenlik yetkilileri ortada uçuşları olumsuz etkilemeye yönelik "kasıtlı bir eylem" olduğunu belirtmişti. Cuma günü uçacak 126 bin yolcu var Havalimanı yetkilileri Cuma gününe uçak bileti olan yaklaşık 126 bin yolcu bulunduğunu ve planlanan 837 uçuştan 140 kadarının iptal edildiğini açıkladı.

Krizin ardından havalimanından kalkan ya da iniş yapan ilk uçaklar Norveç Havayolları, Easyjet ve İngiliz Havayolları'na ait uçaklar oldu.



Yetkililer yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını ve uyarıları kontrol etmelerini istedi.

Ryanair ise Cuma günü için Gatwick'ten kalkması ve Gatwcik'e inmesi planlanan tüm uçuşlarını Londra Stansted Havalimanı'na yönlendirdiklerini açıkladı.

Güney Terminali'nde 'dondurucu soğuk'

Kriz ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle binlerce yolcu havalimanında sabahlamak zorunda kaldı.

BBC'ye konuşan yolcular havalimanının Güney Terminali'nin çok soğuk olduğunu söyledi.

Birçok yolcu da Gatwick'e inmesi planlanan uçuşların iptal edilmesi nedeniyle yurt dışındaki havalimanlarında mahsur kaldı. Gatwick'te neler yaşandı? İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson sorunu çözmek üzere havalimanına asker de gönderdi.

Polis, diğer yöntemlerin etkili olmaması nedeniyle silahlı polislerin İHA'ları vurma planını yeniden değerlendirdiğini açıkladı. Yolcular tazminat alabilecek mi? İngiltere Sivil Havacılık Kurumu durumun "olağan dışı" olması nedeniyle havayollarının tazminat ödeme zorunluluğu bulunmadığını belirtti.

Ancak havayolu şirketleri seyahat etmekten vazgeçen ya da uçuş tarihlerini değiştirmek zorunda kalan yolculara para iadesi yapmak zorunda.

Ulaştırma Bakanı Grayling olayın havayolu şirketlerinin sorumluluğunun çok ötesinde olduğunu ve gelecekte seyahat sigortalarının bu gibi durumları da kapsaması gerektiğini belirtti.