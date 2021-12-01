Lodos kayıkları alabora etti

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve lodos, bir çok balıkçı kayığını alabora etti, iskelelere hasar verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 gündür lodos ve şiddetli fırtına etkili oluyor. Eskihisar sahilinde de şiddetini sürdüren fırtına sonrasında balıkçıların tekne ve kayıkları alabora oldu. Tekne sahiplerinin zor anlar yaşadığı fırtınada iskeleler de büyük hasar gördü. Fırtına ve lodosun ilçe genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Lodosun hızını arttırdığını dile getiren balıkçı Ersin Duman, "Lodos Eskihisarı da vurdu ne yapacağız bilmiyoruz. Teknelerimiz battı, teknelerimizi çekeceğimiz kızaklar paramparça oldu. Durum giderek ağırlaşıyor. Eskihisar'da bütün tekneler gördüğünüz gibi batmış vaziyette, iskeleler yıkılmış. Lodos hızını arttırmaya devam ediyor. Denizde kalanların Allah yardımcısı olsun. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şaşırmış durumdayız. Bir an önce İnşallah bu lodos geçer" dedi. - KOCAELİ