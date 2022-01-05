Liseliler atık yağları toplayıp, sabun yaptılar

ERDEMLİ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde 'Dünyanın Yağını Eritiyoruz' projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, sabun haline getiriliyor.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Dünyanın Yağını Eritiyoruz' projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, biyoloji ve kimya derslerinde sabun haline getiriliyor. Proje kapsamında hem atık yağların geri dönüşümü sağlanıyor hem de öğrenciler geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 litre yağ toplayan öğrenciler, bin sabun üretti.

Atık yağdan sabun üreten öğrenciler ise proje kapsamında çevre bilinci edindiklerini söyledi.