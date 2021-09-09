Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı
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Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı

İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız - Haberler | Güncel

Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı Artvin'de yaşayan 4 lise öğrencisi tasarladıkları C-MUK isimli insansız hava aracıyla, 72 takım arasında yerini alırken finale kala bilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı

ARTVİN - Artvin'de yaşayan 4 lise öğrencisi tasarladıkları C-MUK isimli insansız hava aracıyla, 72 takım arasında yerini alırken finale kala bilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Artvin'in Murgul ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan C-MUK isimli insansız hava aracı kategorisinde ön elemeyi geçerek 72 takım arasında yerini aldı. Finale göz kırpan lise öğrencileri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ülke genelinde düzenlenen TEKNOFEST TÜBİTAK döner kanat insansız hava aracı yarışmalarına Artvin'in Murgul ilçesinden katılan dört lise öğrencisi son hazırlıklarını tamamladı. İHA sistemleri üzerinden uzaktan kumanda edilerek veya programlama ile beraber bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen hava aracının son aşaması için heyecanlı bekleyiş başladı.

Danışman öğretmen Cengiz Çavuş'un ve öğrenciler Halit Akar, İnanç Riza Gökdemir ve Mert Yılmaz, Bursa Yunuseli Hava Alanı'nda 13-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışma öncesi robotun tanıtımını gerçekleştirdi. Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Murgul İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Odabaş ve Okul Müdürü Emrullah Bektaş'ın katıldığı programda C-MUK isimli robot için son denemeler yapıldı.

Artvin ilini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade eden öğretmen ve öğrenciler, "güçlü Türkiye için mesleki eğitim " sloganı C- MUK isimli robotun tanıtımını yaptılar.

Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı
Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı
Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı
Liseli öğrenciler tasarladıkları insansız hava aracıyla finale göz kırptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız

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