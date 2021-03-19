Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında
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Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında

19.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:23

Erzincan'da ortaöğretim öğrencisi iki kızın yol ortasında kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan'da vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda otobüs durağında bekleyen kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu.

Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdiler! O anlar cep telefonu kamerasında

YARDIM EDİP YERDEN KALDIRDILAR

Herhangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MURAT: Toplum ne yazık ki ahlaken gittikçe bozuluyor, hiç kimsede bunu düşünmüyor.
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GENÇLİK NEREYE GİDİYOR?: Allah ıslah etsin
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