Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında

Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan'da vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda otobüs durağında bekleyen kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu.

YARDIM EDİP YERDEN KALDIRDILAR

Herhangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı