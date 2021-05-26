Lise Taban Puanları 2021 - Lise Tavan Puanları, Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB

Lise taban puanları 2021 LGS sınavı ile birlikte araştırılmaya başladı. Lise tavan puanları, yüzdelik dilimleri derledik. Bu puanlar ve yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. İşte Lise taban puanları hakkında detaylar...