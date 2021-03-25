Lise müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
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Lise müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Lise müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdür yardımcısı B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdür yardımcısı B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Körfez Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılığı yapan B.S., iddiaya göre bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu. Öğrencinin, olayı rehber öğretmenlerine anlatması üzerine durum polise bildirildi. Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan öğretmen, polis merkezine getirildi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen okul müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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