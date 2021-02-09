Linet: Sahte tıklamalarla işim olmaz
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Linet: Sahte tıklamalarla işim olmaz

09.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:50
Linet: Sahte tıklamalarla işim olmaz

Ünlü sanatçı Linet, önceki gün Youtube kanal 'Linetmenasi' için bir çekim gerçekleştirdi. Çekim sonrası Youtube'daki sahte tıklamalar hakkında ne düşündüğü sorulan ünlü sanatçı, "Ben organik olmayan ürünü bile yemem. Youtube'da gerçek kişilere erişebiliyorum. Yeni projemle de milyonları peşimden sürükleyeceğim" dedi. Linet, Bülent Serrtaç ile Oryantal Didem arasındaki polemiğe de değindi. İşte Linet'in çarpıcı açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Gazetecilerle sohbet eden Linet, 'Her zaman en güzelini yapmak istiyorum. Youtube kanalı için 'Yorum Farkı 3' diyorum. Bu şu an için fragman, devamı müthiş olacak. Şarkı söyleyemediğim zaman nefessiz kaldığımı hissediyorum. Bu yüzden şu günlerin bir an önce bitmesini diliyorum' dedi.

'1 MİLYON OLSUN GERÇEK OLSUN'

Linet, basın mensuplarının Youtube izlenme sayılarıyla ilgili sorduğu sorulara, "Ben organik olmayan şeyi yemiyorum bile. 1 milyon olsun gerçek olsun. Önemli olan gerçek kişilere erişebilmek. Ancak ben inanıyorum ki, Milyonları peşinden sürükleyecek bir proje olacak bu. İnsanlar akşam masalarını kurup, benim kanalımı açarak, en ön masadaymış gibi izleyecekler. Çok güzel sürprizler hazırlıyorum. Bazen konuklarım olacak" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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