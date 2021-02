Linet: Sahte tıklamalarla işim olmaz

Snob Magazin'in haberine göre; Gazetecilerle sohbet eden Linet, 'Her zaman en güzelini yapmak istiyorum. Youtube kanalı için 'Yorum Farkı 3' diyorum. Bu şu an için fragman, devamı müthiş olacak. Şarkı söyleyemediğim zaman nefessiz kaldığımı hissediyorum. Bu yüzden şu günlerin bir an önce bitmesini diliyorum' dedi.

'1 MİLYON OLSUN GERÇEK OLSUN'

Linet, basın mensuplarının Youtube izlenme sayılarıyla ilgili sorduğu sorulara, "Ben organik olmayan şeyi yemiyorum bile. 1 milyon olsun gerçek olsun. Önemli olan gerçek kişilere erişebilmek. Ancak ben inanıyorum ki, Milyonları peşinden sürükleyecek bir proje olacak bu. İnsanlar akşam masalarını kurup, benim kanalımı açarak, en ön masadaymış gibi izleyecekler. Çok güzel sürprizler hazırlıyorum. Bazen konuklarım olacak" cevabını verdi.





Kaynak: Snob Magazin