Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı

Yunanistan adalarını gezen ünlü sanatçı Linet, startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas'a geçen güzel sanatçı bol bol denize girerek stres attı.

GÖBEK DELİĞİ YOK

46 yaşındaki linet, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Linet'in göbek deliğinin olmaması dikkatli gözlerden kaçmadı.

"ARTIK İŞ ZAMANI"

Oldukça dinlendiğini ve bol bol kitap okuduğunu belirten Linet, "Şimdi tatil bitti, artık iş zamanı" diye konuştu.

Ekim ayında Türkiye'nin pek çok şehrinde konserler verecek olan Linet, sahne şovları ve kıyafetleri için çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.

İşte Linet'in pozları;