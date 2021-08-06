Limon Çiçeğim sözleri! Oğuz Yılmaz - Limon Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?

Oğuz Yılmaz'ın Limon Çiçeğim sözleri nedir merak edildi. Sizler için Limon Çiçeğim şarkısının tüm sözlerini paylaşacağız. Limon Çiçeğim şarkısının son zamanlarda birkaç tane remix versiyonu çıkmıştır. Youtube'dan hepsine ulaşabilirsiniz...