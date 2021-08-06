Limon Çiçeğim sözleri! Oğuz Yılmaz - Limon Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?
Oğuz Yılmaz'ın Limon Çiçeğim sözleri nedir merak edildi. Sizler için Limon Çiçeğim şarkısının tüm sözlerini paylaşacağız. Limon Çiçeğim şarkısının son zamanlarda birkaç tane remix versiyonu çıkmıştır. Youtube'dan hepsine ulaşabilirsiniz...
Şimdi Limon Çiçeğim şarkı sözlerine göz atalım.
LİMON ÇİÇEĞİM ŞARKI SÖZLERİ
Kış gününde kar gibi
Tane tane nar gibi
Hiç naz etme seninde
Bende gönlün var gibi
*****
Limon da çiçeğim doldur içeyim
Söylesene senden nasıl geçeyim
Olanlar oldu kadehler doldu
Tak zilleri çık meydana alem kudurdu.