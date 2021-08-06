Limon Çiçeğim sözleri! Oğuz Yılmaz - Limon Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?
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Limon Çiçeğim sözleri! Oğuz Yılmaz - Limon Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?

Limon Çiçeğim sözleri! Oğuz Yılmaz - Limon Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?
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Oğuz Yılmaz'ın Limon Çiçeğim sözleri nedir merak edildi. Sizler için Limon Çiçeğim şarkısının tüm sözlerini paylaşacağız. Limon Çiçeğim şarkısının son zamanlarda birkaç tane remix versiyonu çıkmıştır. Youtube'dan hepsine ulaşabilirsiniz...

Şimdi Limon Çiçeğim şarkı sözlerine göz atalım.

LİMON ÇİÇEĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Kış gününde kar gibi

Tane tane nar gibi

Hiç naz etme seninde

Bende gönlün var gibi

*****

Limon da çiçeğim doldur içeyim

Söylesene senden nasıl geçeyim

Olanlar oldu kadehler doldu

Tak zilleri çık meydana alem kudurdu.

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Limon Çiçeğim sözleri! Oğuz Yılmaz - Limon Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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