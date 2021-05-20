Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.
Aytac ziyarette, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy ise Aytac'a AA'nın çalışmalarını anlattı.
Aytac'a ziyarette, Limak Enerji Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Yöneticisi Sevim Tan eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu