Ünlü bir markanın lansmanında rapçiler Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ve Aisu (Su Özcan) arasında gerginlik yaşandı. Çıkışta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Peki, Lil Zey ve Aisu neden kavga etti?

LİL ZEY VE AİSU NEDEN KAVGA ETTİ?

İddiaya göre Lil Zey, Aisu'nun üzerine içki dökerek yumruk attı. Bu sırada ortam daha da gerildi ve taraflar arasında arbede çıktı.

Aisu'nun ifadelerine göre, Grammy ödüllü koreograf Mecnun Giasar da olaya dahil oldu. Giasar'ın kendisine hakaret ettiği ve yüzüne içki fırlattığı ileri sürüldü.

Kavganın nedeni henüz açıklanmadı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE YER ALAN İSİMLER

Aisu, Lil Zey, Mecnun Giasar ve kendisini korumadığını öne sürdüğü güvenlik görevlisi hakkında şikayetçi oldu.

LİL ZEY'İN SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Lil Zey'in daha önce iki ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.