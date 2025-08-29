Lil Zey ve Aisu neden kavga etti?

Lil Zey ve Aisu neden kavga etti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü rapçiler Lil Zey ve Aisu, bir markanın lansmanında kavga etti. İddialara göre, kavga Lil Zey'in Aisu'nun üzerine içki döküp, yumruk atmasıyla başladı. Aisu, Grammy ödüllü koreograf Mecnun Giasar'ın da olaya dahil olduğunu ve kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Peki, Lil Zey ve Aisu neden kavga etti?

Ünlü bir markanın lansmanında rapçiler Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ve Aisu (Su Özcan) arasında gerginlik yaşandı. Çıkışta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Peki, Lil Zey ve Aisu neden kavga etti?

LİL ZEY VE AİSU NEDEN KAVGA ETTİ?

İddiaya göre Lil Zey, Aisu'nun üzerine içki dökerek yumruk attı. Bu sırada ortam daha da gerildi ve taraflar arasında arbede çıktı.

Aisu'nun ifadelerine göre, Grammy ödüllü koreograf Mecnun Giasar da olaya dahil oldu. Giasar'ın kendisine hakaret ettiği ve yüzüne içki fırlattığı ileri sürüldü.

Kavganın nedeni henüz açıklanmadı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE YER ALAN İSİMLER

Aisu, Lil Zey, Mecnun Giasar ve kendisini korumadığını öne sürdüğü güvenlik görevlisi hakkında şikayetçi oldu.

LİL ZEY'İN SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Lil Zey'in daha önce iki ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.