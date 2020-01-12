Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı

12.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:54

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Libya'da ateşkes bu geceden itibaren fiilen uygulanmaya başlandı.

KALIN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır" dedi.

LİBYA'DA SİLAHLAR SUSTU

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.