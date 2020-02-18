Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk
Son dakika: Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını öne sürdü. Ancak diğer kaynaklar geminin değil Trablus Limanı'nda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.
Libya'daki iç karışıklık devam ediyor. Darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye'ye ait bir geminin vurulduğu savını ortaya attı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kendilerine Libya Ulusal Ordusu diyen milisler, bölgede ateşkesi ihlal ediyor.
TÜRK GEMİSİNİ VURDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER
Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda Trablus Limanı'nda bir Türk gemisinin vurulduğu savı ortaya atıldı.
BÖLGEDEKİ KAYNAKLAR YALANLADI
Bölgedeki Türkiye yakın kaynaklar ise gelişmeyi yalanladı. Herhangi bir geminin vurulmadığını Trablus Limanı'na düzenlenen roketli saldırıda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.