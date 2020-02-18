Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk
Haberler » Dünya » Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk - Haberler

Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

Son dakika: Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını öne sürdü. Ancak diğer kaynaklar geminin değil Trablus Limanı'nda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.

18.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:52
Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

'daki iç karışıklık devam ediyor. Darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, 'ye ait bir geminin vurulduğu savını ortaya attı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kendilerine Libya Ulusal Ordusu diyen milisler, bölgede ateşkesi ihlal ediyor.

TÜRK GEMİSİNİ VURDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda Trablus Limanı'nda bir Türk gemisinin vurulduğu savı ortaya atıldı.

BÖLGEDEKİ KAYNAKLAR YALANLADI

Bölgedeki Türkiye yakın kaynaklar ise gelişmeyi yalanladı. Herhangi bir geminin vurulmadığını Trablus Limanı'na düzenlenen roketli saldırıda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.


Haber Videosu

: Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler