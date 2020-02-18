: Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

18.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:52

Libya'daki iç karışıklık devam ediyor. Darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye'ye ait bir geminin vurulduğu savını ortaya attı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kendilerine Libya Ulusal Ordusu diyen milisler, bölgede ateşkesi ihlal ediyor.

TÜRK GEMİSİNİ VURDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda Trablus Limanı'nda bir Türk gemisinin vurulduğu savı ortaya atıldı.

BÖLGEDEKİ KAYNAKLAR YALANLADI

Bölgedeki Türkiye yakın kaynaklar ise gelişmeyi yalanladı. Herhangi bir geminin vurulmadığını Trablus Limanı'na düzenlenen roketli saldırıda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.

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