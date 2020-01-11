Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

11.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:15

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenilen Fayiz es-Serrac'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını darbeci lider Halife Hafter, reddetmişti Ulusal Mutabakat Hükümeti ise çağrıyı memnuniyetle karşılamıştı.

SARRAC, İTALYA'YA GİDİP CONTE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez al Sarrac da bugün İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından iki lider basına kısa bir açıklama yaptı. Sarrac, "Biz Türkiye ve Rusya'nın ateşkes girişimini memnuniyetle karşılıyoruz, bu yönde her türlü girişime açığız" dedi. Sarrac öte yandan ateşkes sağlanması için karşı tarafın (General Halife Hafter) saldırılarını durdurması gerektiğini ancak ¬buna niyetli görünmediğini söyledi.

Sarraj, Berlin'de düzenlenmesi planlanan konferansa da olumlu baktığını ve bu konferansla saldırıların durmasını umduğunu söyledi. "Saldırgan tarafa silah desteği sağlayan üçüncü ülkeleri" eleştiren Sarrac, "Her ülke her zaman kendi çıkarlarını düşünür elbette ancak bu etik, ahlaklı ve adil biçimde yapılabilir" dedi.

CONTE: ÇATIŞMALARI DURDURMALIYIZ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de son yaşananların Libya'yı "barut fıçısına" çevirdiğini söyledi ve "İç çatışmayı ve dış müdahaleleri durdurmalıyız" diye konuştu. Gelecek hafta Libya konusunu görüşmek üzere Türkiye ve Mısır'ı ziyaret edeceğini belirten Conte, "Bizim amacımız siyasi çözüm bulunması. Siyasi çözüm Libya halkına refah vaat edebilecek tek seçenek" dedi.

İtalya Başbakanı, Avrupa Birliği'nin Libya krizinde daha etkin rol oynaması gerektiğini, bu şekilde Libya halkının geleceğinin tekil aktörlerin ellerine terk edilmesinin önüne geçileceğini de savundu.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

Kaynak: DHA