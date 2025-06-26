15 Haziran'da yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı, 'sorular çalındı' iddiasıyla gündeme geldi. Bu iddia, sınavın güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Peki, LGS soruları sızdırıldı mı, çalındı mı?

LGS SORULARI SIZDIRILDI MI?

MEB, "Haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır" ifadelerini kullanarak şu açıklamayı yaptı:

"Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır. 15 Haziran'da okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."