LGS sonuçları 2021 bakma! Lise tercihleri sonuçları! LGS 2. nakil sonuçları!
Milli Eğitim Bakanlığı! Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti. LGS sonuçları 2021 bakma! Lise tercihleri sonuçları! LGS 2. nakil sonuçları!
Bakan Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. LGS 2 tercih sonuçları nereden bakılıyor? LGS 3. tercih sonuçları 2020! LGS sonuçları! LGS tercihleri ne zaman?
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?
Merakla beklenen LGS tercih sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden şifre ve T.C. kimlik numaralarınızla öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.