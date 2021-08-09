LGS sonuçları 2021 bakma! Lise tercihleri sonuçları! LGS 2. nakil sonuçları!

Milli Eğitim Bakanlığı! Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti. LGS sonuçları 2021 bakma! Lise tercihleri sonuçları! LGS 2. nakil sonuçları!