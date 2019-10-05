Lezzet festivali'ne endonezya halk dansları damga vurdu

05.10.2019 18:52

Adana'da Guiness Rekoru: 233,6 metrelik şişte et pişirdiler (2)

BÜYÜK Akdeniz Şöleni kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Endonezya Halk Dansları Topluluğu damga vurdu. Festivalin 2'nci gününde Endonezya adına Chef Vania ve Chef Heru'nun yöresel yemek tarifleri ve halk dansları ekibinin geleneksel gösterileri beğeniyle izlendi. Gösterileri Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: DHA