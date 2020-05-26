Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Selen Özcan kimdir? Selen Özcan kaç yaşında, nereli?
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Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Selen Özcan kimdir? Selen Özcan kaç yaşında, nereli?

TV8'de ekrana gelen Lezzet Düşkünleri yarışması izleyicilerin ilgisini çekerken yarışmacılar hakkında meraklı soruları da beraberinde getirdi. Lezzet Düşkünleri yarışmasını izleyenler Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Selen Özcan kimdir, Selen Özcan kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını merak etti.

Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Selen Özcan kimdir? Selen Özcan kaç yaşında, nereli?
26.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:11

İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Selen Özcan kimdir? Selen Özcan kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI SELEN ÖZCAN KİMDİR?

22 yaşındaki Selen Özcan, aslen Kayserili ve hukuk öğrencisi. Babaannesinden yemek yapmayı öğrenen Selen yemeklerde, partneri Gizem ise tatlılar konusunda iddialı. İki kardeş olarak yarışmaya katılan yarışmacılar, İstanbul'da birlikte yaşıyor ve eğitimlerine devam ediyorlar.

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