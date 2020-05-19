Lezzet Düşkünleri TV 8'de Başlıyor! Yemek tutkunlarının bağımlısı olacağı reality yarışma programı Lezzet Düşkünleri ekranlara geliyor! Hem profesyonellerin hem de profesyonel olmayanların bir arada yarışacağı reality yarışma programı "Lezzet Düşkünleri" 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren saat 15.45'te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Bu programda gün ışığına çıkmayan mutfak sırrı kalmayacak!

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, kıyasıya bir rekabet ile tüm hünerlerini sergileyerek bu evde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Ünlü şefimiz ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.

Lezzet Düşkünleri

Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

Lezzet Düşkünleri, 25 Mayıs Pazartesi saat 15.45'te TV8'de!