Leyla Zana'nın Milletvekilliği Düştü
- Leyla Zana'nın milletvekilliği düştüANKARA - HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düştü.
- Leyla Zana'nın milletvekilliği düştü
ANKARA - HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düştü.
TBMM Genel Kurulu'nda Zana'nın 212 Genel Kurul birleşime katılmadığına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu elektronik oylama yapıldı. Oylama sonucunda Zana'nın milletvekilliği düşürüldü.
CHP grubundan az sayıda milletvekili oylamaya katıldı ve 'hayır' oyu verdiler.